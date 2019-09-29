Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı

29.09.2019 13:50

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın, otomobilden ateş eden yüzü maskeli kişiler tarafından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak'ta yürüyen Sultan Ozan ile arkadaşı Serpil Uzun, otomobil ile geçen ve içerisinde yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sultan Ozan bacağından, Serpil Uzun ise elinden hafif şekilde yaralandı.Hastanedeki tedavilerinin ardından polise ifade veren kadınların, yüzü maskeli kişiler tarafından otomobilden ateş açıldığını, şahısların kim olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Neriman Çelebi/İHA)

Kaynak: İHA