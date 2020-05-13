Maskeli kapkaççıyı "sarı tişörtü" ele verdi
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Maskeli kapkaççıyı "sarı tişörtü" ele verdi

Mersin'de takip ettikleri kadının boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle alıp, kaçan şüphelilerden 1'i gözaltına alındı.

Maskeli kapkaççıyı
13.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:31

Mersin'de takip ettikleri kadının boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle alıp, kaçan şüphelilerden 1'i gözaltına alındı. Yüzü maskeli olan şahsı polisler, sarı tişörtünden tespit ederek yakaladı. Emniyet çıkışı gazetecilere de tepki gösteren şahıs, "Çekmeyin sizin yüzünüzden bir iş bulamıyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu müşteki K.A. isimli şahıs, polisi arayarak Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Kurdali Kavşağı civarında bir arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada, arkasından gelen şahısların boynunda bulunan 60 santimetre uzunluğundaki altın zinciri kopararak aldığını ve bölgeden motosiklet ile uzaklaştıklarını söyleyerek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi. 3 gün boyunca görüntüleri tek tek inceleyen ekipler, şahısları 'sarı tişörtten' tespit etti. E.A. isimli şüphelinin yaya, H.A. isimli şahsın da motosikletle kadınları takip ettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, 2 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde sarı tişörtünden tespit edilen E.A. gözaltına alınırken, H.A. ise adresinde bulunamadı.

"Çekmeyin sizin yüzünüzden bir iş bulamıyoruz"

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahsın aranmasına devam ediliyor. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine kapkaç yapmadığını iddia eden E.A., "Kim diyor. Kameralarda takip ettiğimiz de yalan. Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyoruz. Daha önce çalışıyorduk. Kapkaç yaptığımız yalandır" diye konuştu.

Öte yandan, şahısların kadınları takip anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre E.A. yaya olarak, H.A. ise motosiklet ile kadınları bir süre takip ediyor. Kameranın görüş açısından çıktıktan sonra harekete geçen E.A., müştekinin boynundaki altını alarak, H.A.'nın kullandığı motosiklete binip bölgeden uzaklaşıyorlar. - MERSİN

Kaynak: İHA

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