Maskeli Hırsızlardan Sopalı Soygun

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 şahıs, sopayla camını kırdıkları markete girerek hırsızlık yaptı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisin titiz çalışması sonucu 24 saat içerisinde yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı. Olay, Midyat ilçesi Yeni Mahalle Salpen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 Şubat'ta gece yarısı burada bulunan marketin önüne gelen maskeli 5 şahıs, sopayla camı kırarak, içeriye girdi. Hırsızlık yapan şahıslar, daha sonra hızla uzaklaştı. Olay anı, marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahısların Y.A., M.N.K,, C.D., M.E.A. ve M.E.K. olduğunu belirledi. Daha sonra yer tespiti yapan polis, titiz çalışma sonucu 5 şahsı da 24 saat içerisinde yakaladı. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.E.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Y.A., M.N.K, C.D. ve M.E.K. tutuklanarak, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA)