Maskeli hırsızlar Yozgat'ta yakalandı

27.10.2019 11:14

Yozgat'ta, farklı illerde 15 hırsızlık suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan maskeli 2 hırsız, marketten hırsızlık yapıp kaçarken tarlada yakalandı.

Yozgat Şehir Hastanesi yakınlarında, gece saatlerinde bir markete giren maskeli 2 hırsız, 20 bin lira değerinde sigara ile 7 bin lira parayı çalıp kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit edilen aracı Çayıralan ilçe girişinde durdurdu.

Araçtan inerek kaçmaya başlayan zanlılar E.T. (31) ve M.T. (31), tarlada yakalandı.

Sahte kimlik kullanan şüphelilerin 15 hırsızlık suçundan arandığı, E.T'nin 20 yıl, M.T'nin ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızların çaldığı para ve sigaralar market sahibine teslim edildi.

Marketteki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA