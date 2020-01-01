Maskeli Hırsızlar yakalandı
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Maskeli Hırsızlar yakalandı

Niğde'de bir bağ evini soyan maskeli hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızların maskeli bir şekilde eve girmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

01.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:48
Maskeli Hırsızlar yakalandı

'de bir bağ evini soyan maskeli hırsızlar ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızların maskeli bir şekilde eve girmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre Bor İlçesinde bir bağ evinde hırsızlık olayı yaşanması üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler A.U. ve S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin maskeli bir şekilde eve girmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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