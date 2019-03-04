Maskeli Hırsızlar Yakalandı

ÇORUM'da yüzlerine kar maskesi takıp, girdikleri 7 farklı iş yerlerinden sigara, içki ve antika saat çalan Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kentte, son günlerde Gülabibey, Yavruturna ve Yeniyol mahallerindeki market, büfe ve tuhafiye gibi 7 farklı iş yerine giren yüzleri maskeli kişilerin, çok sayıda ürünü çaldığı yönünde ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kapı kilitlerini kırarak girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüphelinin eşgalini tespit etti. Polisler, Irak uyruklu şüpheliler, M.İ.A., S.M.K. ve M.K.A.'yı bir araç içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Polis ekiplerince araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bahse konu işyerlerinden çalınan yaklaşık 100 bin lira değerinde içki ve sigaranın yanı sıra, antika saat, kurusıkı tabanca, tuhafiye malzemeleri ve çok sayıda gıda ürünleri de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edidi.

- Çorum

Kaynak: DHA