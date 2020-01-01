Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
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Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

NİĞDE'de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

01.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:39
Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

'de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdiği anlar, kameraya yansıdı.

İl Jandarma ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.U. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüphelinin maske takıp bağ evine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA
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