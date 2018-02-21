Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir cep telefonu bayisinden 2 cep telefonu çalan maskeli hırsız, tutuklandı.

Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki cep telefonu bayisinden 6 bin 500 lira değerinde iki cep telefonu çalındığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasını inceledi.

Maskeli bir kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek hırsızın eşkalini tespit etti.

Ekipler, oto, iş yeri ve motosiklet hırsızlığının da aralarında bulunduğu 11 ayrı suçtan aranan şüpheli İbrahim Özdemir'i (18) yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde 2 gün önce cep telefonu bayisine gelen çalışanlar, cam kapının kırıldığını fark edince polise haber vermiş, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gece yarısı elinde keser bulunan maskeli bir kişinin iş yerinin cam kapısını kırdıktan sonra içeriden 6 bin 500 lira değerinde iki cep telefonunu çaldığını belirlemişti.