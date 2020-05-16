Maskeli hırsız güvenlik kamerasında İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerine giren maske ve şapkalı şüphelinin yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerine giren maske ve şapkalı şüphelinin yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşı'sında bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı. Yüzünde maske, kafasında şapka ve kapüşon bulunan bir şüpheli, giyim dükkanına gelerek çalışan personelin cüzdanından bir miktar para ile cep telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli, iş yerinde kimsenin olmamasından faydalanarak kasanın bulunduğu yere ilerliyor. İlk önce sadaka kutusunu inceleyen hırsız, içerisinde bir şey göremeyince kasanın olduğu bölümdeki cüzdanı açıp içinden bir miktar para alıyor. Daha sonra hırsız, sandalyenin üzerinde duran cep telefonunu da alarak kayıplara karışıyor.

Kaynak: DHA