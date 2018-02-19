Maskeli Hırsız Güvenlik Kamerasında
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir cep telefonu bayisinin maskeli hırsız tarafından soyulması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir cep telefonu bayisinin maskeli hırsız tarafından soyulması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki cep telefonu bayisine gelen çalışanlar cam kapının kırıldığını fark edince polise haber verdi.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gece yarısı elinde keser bulunan maskeli bir kişinin iş yerinin cam kapısını keserle kırdıktan sonra içeriden 6 bin 500 lira değerinde iki cep telefonunu çaldığını belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda, maskeli kişinin önce iş yerinin kapısını zorladığı daha sonra elindeki keserle cam kapıyı kırıp içeri girdiği, 10 saniye içinde iki telefonu aldığı, alarm çalınca panikleyerek kaçtığı görülüyor.