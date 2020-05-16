Maskeli heykel görenleri şaşırttı ANTALYA'da, bir park içerisinde bulunan heykele maske takıldı.

ANTALYA'da, bir park içerisinde bulunan heykele maske takıldı. Bankta oturur vaziyette tasfir edilen maskeli heykeli görenler, şaşırdı.

Koronavirüsle yaygınlaşan ve virüsten korunmak için hemen hemen herkesin kullandığı maskeler insanların hayatında büyük bir yer edindi. Bununla birlikte dünya üzerinde virüsle mücadelede maske kullanımının önemini vurgulamak için heykellere de maskeye takılmaya başlandı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Özgürlük Parkı'ndaki bankta bacak bacak üzerine atmış şekilde otururken tasvir edilen heykele ise bir kişi maske taktı. İlginç görüntü oluşturan maskeli heykeli görenler ise şaşırdı.

Kaynak: DHA