Dikkat çeken koronavirüs önlemi: Bursa'daki kahvehanede maske ve eldiven takıp okey oynadılar Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde ve tüm dünyada önlemler alınmaya devam ediyor. Bu önlemler arasındaki en dikkat çeken detay ise Bursa'dan geldi. Vatandaşlar kahvehanede maske ve eldiven takarak okey oynadılar.

Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de de farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bursa'da bir kahvehanede vatandaşlar maske taktı, eldiven giyip okey oynadı.

ÖNLEM OLARAK MASKE TAKIP ELDİVEN GİYDİLER

Koronavirüs hayatın tüm alanını etkiliyor. Vatandaşlar, sosyal hayatlarında da virüsten korunmak için tüm tedbirleri almış durumda. Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanede okey oynayan vatandaşlar, ıstaka ve okey taşlarına dokunmamak için eldiven giydi. Hava ile temas etmemek için de maske taktılar. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA