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Koronavirüs, Türkiye, Ankara

Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyor

Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyor Ankara'da dolmuş şoföründen Koronavirüs tedbiri: Maskeli dolmuş Ankara'da bir dolmuş şoförü, Koronavirüs'e dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.

18.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:26
Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyor

Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyor

Ankara'da dolmuş şoföründen Koronavirüs tedbiri: Maskeli dolmuş

ANKARA - Ankara'da bir dolmuş şoförü, Koronavirüs'e dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de Koronavirüs tedbirleri giderek arttı. Ankara'da dolmuş şoförü olan bir vatandaşın Koronavirüs'e dikkat çekmek için yaptığı hareket de ilgi gördü. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförü olan Adem Kaya, Koronavirüs'e dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.

Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Adem Kaya, "Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup halkın güvenliğine açık durumdadır" dedi. Kaya, "Bentderesi dolmuş duraklarında Siteler, Abidinpaşa, Akdere, Mamak; karşı komşu durağımız Etlik, Hasköy, Dışkapı hatlarında çalışan bütün araçlarımız teker teker dezenfekte edildi" ifadelerini kullandı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını da anlatan Kaya; dolmuşların tavanında, yolcuların tutunduğu yerlerde, şoförün para kasının bulunduğu bölümde, kapı girişlerinde ve metal kısımlarda ilaçlama ve temizlik işlemi yapıldığını söyledi. Kaya, dezenfeksiyon işlemlerindeki destekleri için belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Dolmuşunun önüne maske takan Kaya, "Koronavirüsüne dikkat çekmek amacıyla böyle bir projemiz gerçekleşti ve tüm önlemler alındı" ifadelerini kullandı. Kaya, "Ülkemizin, bu sıkıntının da en kısa zamanda üstesinden gelebileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Koronavirüs'e karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu da koydu.

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Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İHA

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Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyor

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