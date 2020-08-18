Maskeli defile Pandemi dönemi sonrası ilk geniş kapsamlı bir organizasyon ve defile önceki akşam Crowne Plaza Florya'da gerçekleşti.

Cigar Club'ün her ay rutin olarak düzenlediği etkinliğe bu sefer Crowne Plaza Florya ev sahipliği yaptı. Etkinlik, modacı Çiğdem Akın'ın mini defilesiyle taçlandı. Sosyal mesafe ve pandemi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamın az ve seçkin isimler organizasyona davet edilirken, mankenler de podyuma maskeleri ile çıkarak maskenin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: Snob Magazin