Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi (2)
AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNUNA 1 TUTUKLAMAKayseri'de, akaryakıt istasyonunda çalışan görevliye tabanca doğrultup 3 bin TL para ile sigara gasbeden B.B. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
05.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:45
AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNUNA 1 TUTUKLAMA
Kayseri'de, akaryakıt istasyonunda çalışan görevliye tabanca doğrultup 3 bin TL para ile sigara gasbeden B.B. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.B.'ye gözcülük yapan V.D. (19) ve R.Ö. (24) ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA