Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
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Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı

Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel

ÇORUM'da sahur vakti elektriğini kestikleri binada, dairenin zilini çalıp, kapıyı açan ev sahibi Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin'i başına tabancanın kabzası ile vurarak yaralayan 3 kişi, aileyi tehdit edip 10 bin lira, pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı.

ÇORUM'da sahur vakti elektriğini kestikleri binada, dairenin zilini çalıp, kapıyı açan ev sahibi Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin'i başına tabancanın kabzası ile vurarak yaralayan 3 kişi, aileyi tehdit edip 10 bin lira, pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı.

Olay, sahur vakti Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli 3 kişi, bir binanın elektriğini kesip, burada, ailesiyle birlikte yaşayan Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin'in dairesinin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan Hüseyin'in başına tabanca kabzası ile vurup içeri giren şüpheliler, aileyi bıçak ve silahla tehdit etti. Şüpheliler, evde bulunan 10 bin lira ile pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Asad Ahmad Hüseyin'e sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başaltı.'BANA VE ÇOCUKLARIMA SALDIRDILAR'

Çağrılan tercüman aracılığı ile olayı anlatan Hüseyin, "Yatıyorduk, kapı çalındı. Elektrikler kesilmişti. Kapıyı açtığımızda eli silahlı ve bıçaklı üç kişi bana ve çocuklarıma saldırdı. Benim başıma silahla vurup yaraladılar. Sonra eve girip 10 bin lira ile cep telefonları ve pasaportlarımızın bulunduğu çantayı alıp kaçtılar" dedi.


Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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