Maskelerini takıp kan vermeye koştular
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Maskelerini takıp kan vermeye koştular

Maskelerini takıp kan vermeye koştular Kızılay'dan gelen mesajın ardından vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çok sayıda vatandaş Türk Kızılay'ından gelen kan bağış günlerinin geldiği yönünde bilgi içeren mesajın ardından ilçe merkezinde kurulan...

Maskelerini takıp kan vermeye koştular
24.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:21

Maskelerini takıp kan vermeye koştular

Kızılay'dan gelen mesajın ardından vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çok sayıda vatandaş Türk Kızılay'ından gelen kan bağış günlerinin geldiği yönünde bilgi içeren mesajın ardından ilçe merkezinde kurulan Kızılay çadırına koştu. Polis noktalarından kendilerine gelen mesajları gösteren vatandaşlar kan bağış çadırının önünde formlarını doldurduktan sonra bağışta bulundu.

Sıcak havaların gelmesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 81 ilden biri olan Kırklareli'nde çok sayıda vatandaş kan bağış çadırına akın etti. Lüleburgaz ilçesinde Kongre Meydanı'nda kurulan kan bağış çadırına, cep telefonlarına mesaj gelen vatandaşlar sırayla gelmeye başladı. Vatandaşlar önce bağış çadırının önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağış formlarını doldurdu, ardından da kan bağışladı.

"Vatan için bağışlıyoruz"

Kan bağışlamak için evlerinden çıkıp Tük Kızılay'a gelen vatandaşlar İHA muhabirine konuştu. Vatandaşlardan Salih Kurt (48), "Vatan için, millet için kan bağışlıyoruz. 48 yaşındayım. Elimden geldiğince, fırsat buldukça kan bağışlıyorum" derken, bir diğer vatandaş da, "Şu zor günlerde kan bağışının az olduğunu düşünerek kan bağışlıyorum. Herkesi böyle bir şeye davet ediyorum" diye konuştu.

6'ncı kez kan bağışında bulunduğunu söyleyen Ramazan Tılıs da (34), "Sonuçta kan bağışlamak iyi bir şey. Her vatandaşın gelmesi gerekiyor. Bu benim Kızılay'a 6'ncı kan bağışım. Sağlık personelleri başta olmak üzere vatana hizmet için çalışan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Manşet

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