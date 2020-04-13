Maskeler ücretsiz dağıtılıyor Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen maskeler, tüm ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubunca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları, kamu kurum binalarının girişlerinde ve pazar yerlerinde Adanalılara dağıtılıyor.

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen maskeler, tüm ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubunca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları, kamu kurum binalarının girişlerinde ve pazar yerlerinde Adanalılara dağıtılıyor.

Vali Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları ve kamuya açık alanlarda maske takılmasının zorunlu kılınmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatları doğrultusunda Adana'da gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ücretsiz maske dağıtımının devam edeceğini dile getiren Vali Demirtaş, "Bizler ilimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alıyor ve bu tedbirleri anında uyguluyoruz. Tüm bu çalışmalar siz değerli hemşehrilerimizin sağlığını korumaya yönelik. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden salgınla mücadele ederken sizlerden tek isteğimiz yetkili mercilerden açıklanan kurallara eksiksiz uymanız" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA