Maskeler takıldı, kozmetikte göz kategorisine talep arttı

Pandemide, maske takma zorunluluğuna rağmen makyaj ihmal edilmedi. 2020'de 15 milyar liralık büyüklüğe ulaşan kozmetik sektörünün en çok satanlar listesi, küresel salgının etkisiyle yeniden belirlendi. New Well Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "Pandemide maske kullanımından dolayı göz makyajına odaklanıldı. Göz kalemi, maskara ve kaş ürünlerinde yüzde 70'lik talep artışı yaşadık. Pandemide ayrıca, kalite ve fiyat avantajı nedeniyle yerli markalara yönelim oldu" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, her yıl yüzde 10 bandında büyüyen kozmetik sektörü, 2020 yılında 15 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Ar-Ge odaklı faaliyetleriyle sektöre yeni ürünler kazandıran yerli markalar, kalite ve fiyat avantajıyla ithal markalara karşı rekabette güç kazandı. Bunun bir yansıması olarak ithalat azalırken, ihracatta dikkat çekici artışlar yaşandı. 2020 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış göstererek 1 milyar dolar sınırını zorlarken, ithalat yüzde 8 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Pandemi öncesinde sektörde yabancı markaların hakimiyeti hissedilirken, ibre tersine döndü. Sektörde üretim tesislerine en yeni teknolojik yatırımları yapan, Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürün geliştirmeye odaklanan yerli markaların hem iç piyasada hem de dünyada bilinirliğini artırdığını vurgulayan New Well Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "Tüketicilerde yerli markalara yönelik bir eğilim oluştu. Yerli markaların yeni yatırımları, iç piyasanın yanı sıra ihracat faaliyetlerini de etkiliyor. Yerli markalar dünya kozmetik pazarının hemen her noktasında kendine bir yer edinmeye başladı" diye konuştu.

KALİTE VE FİYAT AVANTAJI

Pandemiye ve maske kullanımına rağmen iç pazarda kozmetik satışların düşmediğini söyleyen Yıldırım Hacıabdullahoğlu, göz kalemi, maskara ve kaş ürünlerinde yüzde 70'lik talep artışı yaşadıklarını belirtti. Yükselen döviz kurlarının tüketicileri yerli markalara yönelttiğine değinen Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "Yerli markalar geliştirdikleri en yeni ürünlerle ithal markalarla yarışacak düzeye ulaştı. Tüketiciler, yerli markaları tercih ederek kaliteli ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satın alabiliyor. Kalite ve fiyat avantajı yerli markaların gücünü artırıyor. Tüketiciler, uygun fiyatlı ürünlerle kişisel bakım bilinci kazanmaya başladı. Makyaj ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünlerinin de satışları artıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK KOZMETİĞİNİN KALİTESİNİ DÜNYAYA ULAŞTIRIYORUZ

Yerli kozmetik markalarının pek çok kategoride oldukça geniş bir ürün çeşitliliği sunduğunu söyleyen Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "Bu çeşitlilik, markalara dünya pazarında rekabette güç kazandırıyor. 36 yıllık köklü tecrübemizden gelen güçle geliştirdiğimiz yüksek kalite ve çeşitliliğe sahip ürünlerimizi Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerine kazandırdık. Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımızla dünyada rekabet üstünlüğü elde ettik. Yeni ihracat rotalarımızla Türk kozmetiğinin kalitesini dünyaya ulaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

BİLİNÇLİ ÇALIŞANLARLA TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA DEĞİŞİM YARATIYOR

Yerli markaların çalışanlarına verdikleri eğitimlerle de sektörün gelişimine nitelikli bir katkı sunduğunu belirten Yıldırım Hacıabdullahoğlu, "New Well olarak kalite anlayışımızı sadece ürünlerimizle sınırlı tutmuyoruz. Bünyemizde istihdam ettiğimiz çalışanlarımıza uyguladığımız eğitim programlarıyla nitelikli işgücünü destekliyoruz" diye sözlerine ekledi.

