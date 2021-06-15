Maskeler çocuklarla renklendi!
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Maskeler çocuklarla renklendi!

Maskeler çocuklarla renklendi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin büyük bir katılımla gerçekleşen "Kentli Çocuk Yıldızlar Altında" etkinlikleri Atatürk Mahallesi'nde başladı.

Atatürk Parkı'nda maske boyamayla gerçekleşen etkinliklerde çocuklar birbirinden renkli yaratıcı maskeler ortaya koydu. Lüleburgaz'da her hafta başka bir parkta gerçekleşecek etkinliklerin pandemi koşullarının el verdiği ölçüde 19 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanıyor. Etkinlik takvimi her hafta Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Kentli Çocuk Yıldızlar Altında etkinliği başladı. İlkinin Atatürk Parkı'nda maske boyama etkinliğiyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 60 çocuk katıldı. Sosyal mesafe ve maske önlemlerinin alındığı etkinlikte çocuklar Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri İsmet Altay Süpürgeci ve Elif Toköz'ün eğitmenliğinde keyifli vakit geçirdi.

Yaratıcılıklarını konuşturdular

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte minikler birbirinden farklı tekniklerle boyadıkları maskelerle yaratıcıklarını konuşturdu. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği etkinlerin bir sonraki durağı ise 17 Haziran Perşembe günü Zafer Parkı'nda olacak. Zafer Parkı'nda da çocuklar birbirinden renkli boyalarla maskelerini renklendirecek.

18.00 ile 20.00 arasında

Maske boyama, parmak örgü, kuş evi boyama ve saksı boyama gibi etkinliklerinin yapılmasının planlandığı Kentli Çocuk Yıldızlar Altında, saat 18.00 ile 20.00 arasında düzenleniyor.

Etkinlikler belediye hesaplarında

Etkinliklerin günü ve saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, etkinlik paylaşımlarını Lüleburgaz Belediyesi'nin Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarından takip edebilir.

Kaynak: Bültenler

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