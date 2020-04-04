Maskeler Büyükşehir’den tedbir vatandaştan
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında' metro hatları, toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve kent meydanlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
04.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:03
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında' metro hatları, toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve kent meydanlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Kaynak: Dunya.com