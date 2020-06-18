Maske zorunluluğunun ardından belediyelerden maske dağıtımı
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Maske zorunluluğunun ardından belediyelerden maske dağıtımı

Maske zorunluluğunun ardından belediyelerden maske dağıtımı Vatandaşların yoğun olduğu noktalarda maske dağıttılar Bahçelievler ve Küçükçekmece Belediyeleri İstanbul'da açık alanlarda maske zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşların yoğun olduğu noktalarda maske dağıtımı yaptı.

18.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:13

Maske zorunluluğunun ardından belediyelerden maske dağıtımı

Vatandaşların yoğun olduğu noktalarda maske dağıttılar

İSTANBUL - Bahçelievler ve Küçükçekmece Belediyeleri İstanbul'da açık alanlarda maske zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşların yoğun olduğu noktalarda maske dağıtımı yaptı.

İstanbul'da açık alanda maske takılması zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine Bahçelievler ve Küçükçekmece Belediyeleri ilçede çeşitli noktalarda vatandaşlara maske dağıttı. Küçükçekmece'de ekipler, pazar alanında vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtırken Bahçelievler'de Şirinevler Meydanı'nda vatandaşlara maske dağıtıldı. Ekipler vatandaşları maske kullanımı konusunda uyarırken ilçe genelinde halkın uğrak noktalarında maske dağıtımı yapıldı.

"Önemli olan vatandaşlarına hizmet etmek"

Dağıtım sırasında maske alan Kafiye Solak: "Teşekkür ederiz, önemli olan vatandaşlarına hizmet etmek. Böyle güzel bir hizmet verdikleri içinde teşekkür ederim. Aslında ben AK Partili değilim ama yapılan her hizmeti takdir etmek lazım hangi partiden olursa olsun. Vatandaşın yararına yapılan çalışmaları alkışlamak lazım. Maskesiz gezenler son günlerde hastalığı tırmandırdılar. Bu bizim sağlığımız için. Maskeyi takmak zor solunum yollarımızı tıkıyor. Ama bizim faydamıza. Hastalığı yaymamak ve ölümleri azaltmak için lütfen herkes taksın" dedi.

"En azından önlem alalım"

Maske dağıtımından memnun kalan Fidan Zorba: "Gerçekten kimse takmıyor. Kesinlikle taksınlar. Bunu her ortamda söylüyorum. Dün bu konu yüzünden tartıştım. Neden maske takmıyorsunuz diye sorunca maskemiz yok dediler, bir maske 1 lira. Esnaflar kan ağlıyor. Hepimiz zor durumdayız. Biz çalışan insanlarız. Ödemelerimizi yapamıyoruz. En azından önlem alalım. Benim çantamda en az 10 tane maske var" diye konuştu.

Maske zorunluluğunun ardından belediyelerden maske dağıtımı

Kaynak: İHA

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