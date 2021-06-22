Maske zorunluluğu kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vatandaşlar kararların detaylarını merak ederken maske zorunluluğu kalktı mı, konusu araştırıldı. Peki, Maske zorunluluğu kalktı mı?