Maske zorunluluğu kalktı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maske zorunluluğu kalktı mı?

Maske zorunluluğu kalktı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vatandaşlar kararların detaylarını merak ederken maske zorunluluğu kalktı mı, konusu araştırıldı. Peki, Maske zorunluluğu kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Kritik toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem için alınan kararları kameralar karşısında açıkladı. Peki, Maske zorunluluğu kalktı mı?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Dün açıklanan karalar arasında maske zorunluluğu hakkında açıklama yer almadı.

Alınan kararlar:

• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Maske zorunluluğu kalktı mı?

Covid hakkında:

En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
ltat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Akalın Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gareth Bale Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maske zorunluluğu kalktı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 09:13:57. #1.14#

title