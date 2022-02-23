Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske yasağı kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının seyri hakkında önemli bilgiler verdi. Salgınla mücadelede yeni bir dönem başladığını belirten Bakan Koca, maskelerin çıkarılacağı tarih dahil birçok önemli konuyla ilgili önümüzdeki çarşamba açıklamalarda bulunacağını dile getirdi Peki, maske ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalkıyor mu?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Bir yandan da aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki yeni döneme ilişkin haftaya çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti. Koca, söz konusu açıklamasında maskelerin atılacağı tarihe ilişkin de bilgi vereceğini söyledi.

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