Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesi vatandaşlar Maske zorunluluğu kalkacak mı, konusunu merak etti. Peki, Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular ele alınacak. Toplantı öncesi yasaklar hakkında detaylar merak edilirken Maske zorunluluğu kalkacak mı, merak edildi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.