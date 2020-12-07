Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar
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Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar

07.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:18
Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük çoğunluğu kısıtlamaya uysa da kısıtlamaya uymayıp sahilde balık tutan ve denize giren vatandaşların olduğu görüldü.

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük çoğunluğu kısıtlamaya uysa da kısıtlamaya uymayıp sahilde balık tutan ve denize giren vatandaşların olduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü de uygulandı. Bodrum'da yaşamını sürdüren vatandaşlar, kısıtlamaya büyük ölçüde uyup evlerinden dışarı çıkmadı. İlçedeki Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi gibi sahillerde sessizlik hakimdi. Kısıtlamadan muaf olan az sayıda yabancı turist denize girdi, yürüyüş yaptı. Bodrum'da yaşayanların büyük çoğunluk kısıtlama tedbirlerine uysa da deniz kenarındaki site sakinleri yasağa uymayıp denize girdi. En yüksek hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede kısıtlamada deniz, kum ve güneşin tadını çıkardılar. Torba sahilinde de vatandaşların balık tuttuğu gözlendi. Maske de takmadıkları görülen vatandaşlar, güzel havada balık tuttular. - MUĞLA

Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar
Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar
Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar
Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar
Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar
Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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