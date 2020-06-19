Maske yasağını delenlere polis şoku
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Maske yasağını delenlere polis şoku

Maske yasağını delenlere polis şoku Tekirdağ'da maske takma zorunluluğu nedeniyle polis ekipleri sokak sokak denetim gerçekleştirdi.

19.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:32

Maske yasağını delenlere polis şoku

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da maske takma zorunluluğu nedeniyle polis ekipleri sokak sokak denetim gerçekleştirdi. Polisi gören maskesiz kimi vatandaşlar cebinde taşıdığı maskeyi takmaya çalışırken, kimi vatandaşlar da yolunu değiştirdi.

Tekirdağ'da korona virüse karşı maske takma zorunluluğunun getirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimde vatandaşların genel olarak maske taktığı görülürken, maskesini çene altı takan vatandaşlar uyarıldı. Maske takmayan bazı vatandaşlar polisi görünce yolunu değiştirirken, maskesini cebinde taşıyan bazı vatandaşlar da polisi görünce cebinden çıkardığı maskeyi takmaya çalıştı.

Pazartesi'den sonra 900 TL ceza

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda ilimizde bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir. Buna göre Tekirdağ il genelinde toplu bulunulan her türlü açık ve kapalı alanlarda, taşıtlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi, 18.06.2020 Perşembe gününden itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesi, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanması, kaymakamlarımızca gerekli planlamalarının yapılarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal vermemesi, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile alınan pandemi ve hıfzıssıhha kararları doğrultusunda ekli rehberlerdeki mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken diğer kuralların ihlalini önlemeye yönelik" denildi.

Maske yasağını delenlere polis şoku

Kaynak: İHA

Manşet

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