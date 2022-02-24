Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasına rağmen önceki günlerde açıklama gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında önemli gelişmeler olduğunu ve bu gelişmeleri 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklayacağını belirtilmişti. Maske yasağı kalktı mı?Maske yasağı ne zaman kalkacak?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerçekleştirilen açıklamada, merakla beklenen toplantının 1 Mart salı gününe ertelendiği belirtildi. Bakanlık'ın açıklamasında, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

MASKELERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Salgınla mücadelede yeni bir dönem başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin çıkarılacağı tarih dahil birçok önemli konuyla ilgili 23 Şubat Çarşamba günü açıklamalarda bulunacağını dile getirmişti. Koca'nın açıklamasının ardından tüm gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti.

KORONA VAKA ARTIŞI HIZ KESTİ

Türkiye'de son bir haftadır vaka yayılım hızında yavaşlama gözleniyor. Aktif vaka sayısında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. 850 bin sınırına dayanan aktif vaka bir hafta içinde 750 binin altına geriledi. Testlerin pozitif çıkma oranı da uzun bir aradan sonra yüzde 16 seviyesine düştü. Öte yandan, 65 yaş üstü ve risk gruplarında kullanılmaya başlanan Covid ilacı Molnupiravir'in Türkiye'de üretimine hız verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

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