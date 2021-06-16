Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı?

Aşılama tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini söyledi. Peki, maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'de iyi noktaya gelindiğini söyledi. Açıklamalar sonrası

MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Prof. Dr. İlhan, günlük aşılama kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Güz dönemi her şey zorlaşıyor, buna hepimiz şahit olduk. Mücadelenin en büyük bileşenlerinden biri temiz havada olmak. Hazır böyle bir temiz hava avantajı varken, dışarıda fiziksel mesafeye dikkat ederek, belki çok rahat yerlerde maske de kullanmayarak, aşımızı da olduğumuz takdirde güz dönemi başında daha normale döneceğimizi söylemek mümkün. Toplumsal bağışıklık olduğu durumda belli bir rakama elbette ulaşacağız; ama koronavirüs dünyada veya Türkiye'de bitmeden hepimizin bire bir günlük yaşama döneceğini söylemek pek de doğru olmaz" dedi.

"DIŞARIDA MASKE TAKMAK GEREKMEYEBİLİR"

Prof. Dr. İlhan, iyiye doğru gittiklerini belirterek, "Güz döneminde belli bir seviyeye geldiğimizde belki şöyle olması gerekebilir. Günlük hayatta dışarıda yürüyoruz, fiziksel mesafeye uyuyoruz, maske takmamız gerekmeyebilir; ama bunun yanında toplu taşımaya bindiğimizde, uçağa bindiğimizde, kalabalık bir yere gittiğimizde belki bir süre daha cebimizde maskeyi taşıyarak, riskli yerlerde maske takarak, fiziksel mesafeye uyarak, aşımızı olmak koşuluyla hayatımıza devam edeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra 'çok riskli yerler' diyebileceğimiz kalabalık toplu taşıma, kalabalık AVM, sinema salonları gibi yerlerde en azından riskli insanlar için riskli yerlerde maske takmak söz konusu olabilir; ama onun dışında daha rahat zamanları yaşayabileceğimize inanıyorum" diye konuştu