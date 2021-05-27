Maske yasağı ne zaman bitecek?
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Maske yasağı ne zaman bitecek?

Maske yasağı ne zaman bitecek?
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Haziran ayı itibarı ile yoğun aşılama sürecine girecek Türkiye'de herkesin merak ettiği "Eski hayatımıza ne zaman döneriz?" yavaşa yavaş netleşmeye başlıyor. Peki, maske yasağı ne zaman bitecek?

Türkiye, salgınla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verdi. Koronavirüs salgınına karşı aşılamada kullanılacak Alman BioNTech aşılarının yeni dozları da dün Türkiye'ye ulaştı. Peki, Maske yasağı ne zaman bitecek? İşte, detaylar…

MASKE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Aşıların gelmeye başlamasıyla önemli bir sürece girildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ertuğrul, bir an önce toplumsal bağışıklığın yüzde 70'in üzerine çıkması gerektiğini anlattı.

Aşı randevularına gitmenin de önemli olduğu ve vatandaşların randevularına gitmesi gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, sonbaharda rahatlamak ve maskeleri çıkartabilmek için bağışıklığın artması gerektiğini belirtti.

"Maskeleri çıkartmaya başlayabilmemiz için yüzde 70 toplumsal bağışıklık oranını tutturabilmemiz gerekiyor. Aslında mRNA aşısının geliyor olması da bizim için sevindirici. Çünkü yapılan çalışmalar, yurt dışındaki gerçek veriler de şunu göstermiş durumda; sadece hastalıktan korumakla kalmıyor aynı zamanda bulaşıcılığı da engelliyor. Bu anlamda da yurt dışının gerçek yaşam verileri böyle bir toplumsal bağışıklığı kazanmamız durumunda maskeleri çıkartabileceğimizi gösteriyor."

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