Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?
Bugün yapılan ve halen devam eden Kabine Toplantısı sonrası açıklanması beklenen maske zorunluluğu konusunda son karar ne? Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?
Bugün yapılan ve halen devam eden Kabine Toplantısı sonrası açıklanması beklenen maske zorunluluğu konusunda son karar ne? Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?
MASKE YASAĞI KALKTI MI?
Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Yapılan Kabine Toplantısında maske zorunluluğun kalkması konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Devam eden Kabine Toplantısı detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
KABİNE TOPLANTISI MUHTEMEL KONULAR
Hafta içi kısıtlama saatleri
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması
Açık alanda maske kullanımı
Turizmciye KDV müjdesi
Eczanelerde aşıya izin verilmesi
aşı çadırları
AVM'lerin çalışma saatler