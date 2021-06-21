Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?

Bugün yapılan ve halen devam eden Kabine Toplantısı sonrası açıklanması beklenen maske zorunluluğu konusunda son karar ne? Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?