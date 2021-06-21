Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?
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Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?

Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?
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Bugün yapılan ve halen devam eden Kabine Toplantısı sonrası açıklanması beklenen maske zorunluluğu konusunda son karar ne? Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?

Bugün yapılan ve halen devam eden Kabine Toplantısı sonrası açıklanması beklenen maske zorunluluğu konusunda son karar ne? Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak son dakika?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Yapılan Kabine Toplantısında maske zorunluluğun kalkması konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Devam eden Kabine Toplantısı detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI MUHTEMEL KONULAR

Hafta içi kısıtlama saatleri

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması

Açık alanda maske kullanımı

Turizmciye KDV müjdesi

Eczanelerde aşıya izin verilmesi

aşı çadırları

AVM'lerin çalışma saatler

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