Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 haftadan bu yana merakla beklenen açıklamayı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta "Sizlere beklediğiniz haberi vereceğim" diyen Bakan Koca, maskelerle ilgili kısıtlamaların kaldırılacağına işaret etmişti. Herkes "Kapalı alanlarda da maskeler kalkıyor mu?" sorusunu sorarken, Bakan Koca bugün soru işaretlerine son noktayı koydu. Maske yasağı kalktı mı? Maske artık serbest mi?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Açık havada maske takmanın artık zorunlu olmadığını belirten Bakan Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil" ifadelerini kullandı.

"SİNEMA, TİYATRO VE SINIFLARDA MASKE TAKILACAK"

Maskenin tamamen hayatımızdan çıkmadığını belirten Bakan Koca, "Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" dedi.

"YANIMIZDA TAŞIMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Bakan Koca, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maske hayatımızdan çıktı mı? Hayatımızdan çıkmadı; ama maskeyi nerede gerekiyorsa, gerekli olan ortamda özellikle büyüklerimizi riskli olanları korumak adına yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur."

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