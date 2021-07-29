Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmak zorunlu mu?

1 Temmuz ile yeni bir döneme giriş yapıldı. Koronavirüs salgınının başından beri maske takmak zorunluluğu ve bir dizi önlem kararı alınmıştı. Ancak aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle tedbirler genişletilmeye başlandı. Vatandaşlar soruyor; Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? Peki, Maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmak zorunlu mu?

Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmak zorunlu mu? 1 Temmuz ile yeni bir döneme giriş yapıldı. Korona virüs salgınının başından beri maske takmak zorunluluğu ve bir dizi önlem kararı alınmıştı. Ancak aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle tedbirler gevşetilmeye başlandı.

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."