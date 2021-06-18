Maske yasağı kalkıyor mu? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Pandemi döneminde hayatımıza giren ve hayatımızın parçası haline gelen maskelerden ne zaman kurtulacağız, merak ediliyor. Peki, Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalkıyor mu?

Koronavirtüsten korunmada en etkili yöntemlerden olan ve salgın döneminde hayatımızın değişmeye parçası olan maskeden ne zaman kurtulacağız. İşte uzman görüşüş ile detaylar… Maske yasağı kalkıyor mu? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

MASKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Temmuz-ağustos aylarında maskenin çıkarılması dahil kısıtlamaların esnetilebileceğini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, müjdeyi "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" diyerek verdi.

Vatandaşın en merak ettiği konuların başında gelen maske kullanımı konusuna da değinen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini söyledi. Memişoğlu, "Bazen bize de soruluyor; 'Maske ne zaman çıkacak? Salgın ne zaman bitecek?' deniyor. Dünya üzerinde hiçbir bilim insanı bu salgının ne zaman biteceğini maalesef bilmiyor. Çünkü bu salgın geçmişteki salgınlardan çok farklı seyreden bir salgın. Onun için bütün dünyada bitmediği sürece, bu salgının hiçbir zaman bitmediğini bilmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın farkındalığı olduğu sürece, aşı oldukları sürece temmuz - ağustostan itibaren çok daha rahat, kısıtlamaların çok azaldığı bir döneme gireceğiz diye öngörüyoruz. Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu..