Maske yasağı kalkıyor mu? Maske ne zaman kalkacak?

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki yeni döneme ilişkin haftaya çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti. Koca, söz konusu açıklamasında maskelerin atılacağı tarihe ilişkin de bilgi vereceğini söyledi. Açıklama sonrası maske yasağı kalkıyor mu ve maske ne zaman kalkacak gibi konular merak edildi.

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Bir yandan da aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki yeni döneme ilişkin haftaya çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti. Koca, söz konusu açıklamasında maskelerin atılacağı tarihe ilişkin de bilgi vereceğini söyledi.

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