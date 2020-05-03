Maske yardımına Almanya'daki huzurevi sakinlerinden şarkılı teşekkür
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Maske yardımına Almanya'daki huzurevi sakinlerinden şarkılı teşekkür

Maske yardımına Almanya'daki huzurevi sakinlerinden şarkılı teşekkür
03.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:53

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile maske yardımı yapılan Almanya'daki Hagen Huzuerevi sakinleri, besteledikleri şarkı ile yetkililere teşekkür ettiler.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile maske yardımı yapılan Almanya'daki Hagen Huzuerevi sakinleri, besteledikleri şarkı ile yetkililere teşekkür ettiler.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile dünyanın dört bir yanındaki yardımlarını sürdürüyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK'ları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapılarak, hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan yaşlıların talepleri karşılanıyor. Dernekler, YTB desteği ile kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi de yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler huzurevleri ile hastanelere bağışlanıyor. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları da ziyaret edilerek, moral olması amacıyla hediye takdim ediliyor.

Almanya'nın Hagen şehrinde faaliyet yürüten IGMG Hagen Derneği, YTB'nin desteği ile üretilen bin adet maskeyi Hagen Huzuerevine bağışladı. Huzurevinde kalan Almanlar, besteledikleri şarkı ile teşekkür ettiler. Huzurevi sakinleri, hep bir ağızdan "Dikilen maskeler için teşekkürler, bu iyi niyetli çalışmanız için teşekkürler, bu zor zamanlardaki birliğimiz için teşekkürler" diyerek Türk yetkililere teşekkür ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

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