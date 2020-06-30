Maske vergisi kalktı mı? Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı mı?
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Maske vergisi kalktı mı? Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı mı?

Maske üretiminde kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi uygulamasında değişikliğe gidildi. Peki, Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı mı? Maske vergisi kalktı mı?

Maske vergisi kalktı mı? Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı mı?
30.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:06

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisinde değişiklik yapıldı. Peki, maske vergisi kalktı mı? Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı mı?

MASKE VERGİSİ KALKTI MI?

Maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nca dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kişisel maske kullanımının önemi dikkate alınarak, maske üretiminde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenleme yapıldı. Buna göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra indirildi.

MASKE ÜRETİMİNDE KULLANILAN KUMAŞLARDAKİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile de sanayicinin girdi maliyetlerini azaltmak, rekabet gücünü desteklemek ve nihai ürün fiyatlarını düşürmek amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği'nde (AB) üretimi olmayan girdi mahiyetinde ham madde ve ara mamullerde uygulanan gümrük vergileri AB ile eş zamanlı düşürüldü. Bu kapsamda, Türkiye'de üretimi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün gümrük vergilerinin yarından (1 Temmuz) itibaren düşürülmesi kararlaştırıldı.

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