Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor
-Balıklıgölü ziyaret eden vatandaşlar -Alışveriş yapan vatandaşlar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Şanlıurfa'da bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gözlendi.
15.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:26
-Balıklıgölü ziyaret eden vatandaşlar
-Alışveriş yapan vatandaşlar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Şanlıurfa'da bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gözlendi.
Kaynak: AA