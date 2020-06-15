Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İzmir'de bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
15.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İzmir'de bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Kaynak: AA