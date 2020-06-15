Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor
Maske kullanmayı ihmal eden vatandaşlardan detaylar BOLU - Bolu kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların bir kısmının maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi yanlış şekilde taktığı görüldü.
15.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:06
Maske kullanmayı ihmal eden vatandaşlardan detaylar
BOLU - Bolu kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların bir kısmının maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi yanlış şekilde taktığı görüldü.
Kaynak: AA