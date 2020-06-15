Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı Gaziantep'te bir çok kente göre maske kullanımının daha yaygın olduğu görülürken bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı Gaziantep'te bir çok kente göre maske kullanımının daha yaygın olduğu görülürken bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

Kentin en işlek çarşısında, bazı anne ve babalar kendileri gibi çocukları için de önlem almadı.

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara kısmen riayet edilmediği görüntülere de yansıdı.

Kaynak: AA