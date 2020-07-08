"Maske ve sosyal mesafe" denetimi Çorum, Sinop, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

Çorum, Sinop, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 Tedbirleri Denetimi Genelgesi kapsamında Çorum'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, başta Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri olmak üzere kentin birçok noktasında maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca maske takılmasının zorunlu hale getirildiği kentte ekiplerce gerçekleştirilen denetimler sırasında, maskelerini çene altında tutanlar ile sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenler uyarıldı.

Denetim sırasında maskelerini çenelerinin altında taşıyan vatandaşların polisi görünce düzeltmeleri dikkati çekti.

Ekiplerin denetim yaptığı bir bölgede aracıyla ters yönden gelerek kural ihlali yapan bir sürücüye de maskesi bulunmadığı için 900 lira para cezası uygulandı. Aracında tek başına olduğu için maske takmadığını belirten sürücüye itirazlarına rağmen cezai işlem uygulandı.

Kaldırımda maskesiz bekleyen bir çocuğu uyaran polis memuru, "Ağabey maskem kirlenince çöpe attım" sözlerine üzerine yakındaki eczaneden maske temin ederek çocuğa verdi.

Kaynak: AA