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"Maske ve sosyal mesafe" denetimi
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"Maske ve sosyal mesafe" denetimi

Çorum, Sinop, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

08.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:40

Çorum, Sinop, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 Tedbirleri Denetimi Genelgesi kapsamında Çorum'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, başta Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri olmak üzere kentin birçok noktasında maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca maske takılmasının zorunlu hale getirildiği kentte ekiplerce gerçekleştirilen denetimler sırasında, maskelerini çene altında tutanlar ile sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenler uyarıldı.

Denetim sırasında maskelerini çenelerinin altında taşıyan vatandaşların polisi görünce düzeltmeleri dikkati çekti.

Ekiplerin denetim yaptığı bir bölgede aracıyla ters yönden gelerek kural ihlali yapan bir sürücüye de maskesi bulunmadığı için 900 lira para cezası uygulandı. Aracında tek başına olduğu için maske takmadığını belirten sürücüye itirazlarına rağmen cezai işlem uygulandı.

Kaldırımda maskesiz bekleyen bir çocuğu uyaran polis memuru, "Ağabey maskem kirlenince çöpe attım" sözlerine üzerine yakındaki eczaneden maske temin ederek çocuğa verdi.

Sinop

Sinop'ta kent genelinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler yapıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Ekipler, özellikle maskelerini çenelerinin altında taşıyan vatandaşları uyararak, maskeyi kuralına uygun takmalarını istedi.

Ekipler, ayrıca toplu taşıma araçlarında da denetim yaptı.

Çankırı

Çankırı'da polis ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine giderek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, iş yeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilere Kovid-19 ile mücadele ile kurallara uymanın önemini hatırlattı.

Amasya

Amasya Valiliğince oluşturulan ekipler, iş yerlerine giderek denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde işletmelerin genellikle kurallara uyduğu görüldü. Ekiplerce bazı işletme sahiplerine ise uyarıda bulunuldu.

Yavuz Selim Meydanı'nda lokanta işletmeciliği yapan Ahmet Çakmak, hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığı için kurallara uyduklarını vurgulayarak, görevlilere teşekkür etti.

Kastamonu

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 13 Mayıs'tan itibaren maske takmanın zorunlu olduğu kentte denetimler sıklaştırıldı.

Ekipler, denetimlerde vatandaşlar ile iş yeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilere kurallara uymanın önemini hatırlattı.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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