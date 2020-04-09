Maske ve eldivenler için özel atık kutuları yerleştirildi
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Seyhan Belediyesi, Güncel

Maske ve eldivenler için özel atık kutuları yerleştirildi

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için ilçe genelinde özel atık kutuları yerleştirdi.

09.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:40
Maske ve eldivenler için özel atık kutuları yerleştirildi

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için ilçe genelinde özel atık kutuları yerleştirdi.

Seyhan Belediyesi acil durum ekibince halkın virüsten etkilenmesini önleme faaliyetleri çerçevesinde "Tıbbi atık" olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin atılması-toplanması için özel atık kutuları halkın yoğun olduğu alanlara yerleştirildi.

"Maske ve eldivenler çöp değil, tıbbi atıktır"

Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personeli, salgınla birlikte maske ve eldiven kullanımının arttığına dikkati çekti. Maske ve eldivenlerin çöp değil, tıbbi atık kategorisinde olduğunu aktaran sağlıkçılar, "Bizleri korusa da maske ve eldivenlere virüs bulaşmış olabilir. Bu kişisel koruma ekipmanlarını çöpe attığımızda virüsün belli bir süre canlı kaldığı gerçeğini göz önüne alarak özellikle atık toplayıcılar veya kedi - köpeklerin dağıtmasıyla başka bireylere bulaşma riski yüksek. Bu nedenle maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarını çöpe değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına atmak toplum sağlığı için önem arz ediyor" diye konuştu.

"Maske ve eldivenlerle başkalarını riske atmayalım"

Maske ve eldiven gibi kişisel koruma ekipmanlarının çıkarılması sırasında da dikkatli olunmasını isteyen Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık personeli, "Kullandığımız maske ve eldivenleri gelişigüzel atarak kendimize hijyen sağlarken, başkasını riske atmamalıyız" uyarısında bulundu.

Sağlıkçılar uyarılarını şöyle sürdürdü;

"Maskenin üzerine elinizi dokundurup başka bir yere de elinizi dokundurursanız, aynı şekilde kontaminasyon riski var. Maskeyi çıkarırken iplerinden çıkarıp, atarken de mümkünse yanlarından kapatın. Hastane çıkışlarında mutlaka tıbbi atık kutuları bulunuyor, o tıbbi atık kutularına maske ve eldivenleri atmalarını öneriyoruz. Çünkü bu maskelerde olan mikroorganizmaların üstünde ne kadar virüs var ve bu virüs yükü bunu tutan kişiyi kontamine edecek mi, etmeyecek mi diye bir bilgimiz yok. Biz sürekli "hijyen ve temizlik kurallarına uyalım" diyoruz ama kendimizi korurken toplumda bizim için çalışan, temizlik yapan insanları enfekte etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz."

Seyhan Belediyesi ekipleri, tıbbı atık olarak görülen maske ve eldivenler için hazırlattığı özel atık kutuları, hastane çıkışlarına, bankamatiklerin çevresine ve halkın yoğun olarak bulunduğu, otobüs durakları ile yol üzerlerine yerleştirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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