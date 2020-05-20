Maske ve eldivenler gelişi güzel atılıyor
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Maske ve eldivenler gelişi güzel atılıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların kullandığı eldiven ve maskeleri gelişi güzel attıkları görüldü.

Maske ve eldivenler gelişi güzel atılıyor
20.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:49

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların kullandığı eldiven ve maskeleri gelişi güzel attıkları görüldü.

Uzmanların sürekli kullanılan eldiven ve maskelerin tıbbi atık olduğu ve gelişi güzel atılmaması yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar hastalığın yayılmasına neden oluyor.

Korona virüs (Covid- 19) salgını sonrası Gölbaşı ilçesinde tüm uyarılarına karşın kullanılmış kirli maske ve eldivenler sokaklara atılıyor. Pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım ve insanların toplu olarak yaşadığı yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi ile birlikte kendini korumak isteyen vatandaşlar kullandıkları maske ve eldivenleri atarak çevreye zarar veriyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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