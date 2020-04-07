Maske ve eldivenle nikahları kıyıldı Arsin ilçesinde, nikah için başvuran çiftin nikahları, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takılarak kıyıldı.

Arsin ilçesinde, nikah için başvuran çiftin nikahları, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takılarak kıyıldı. Arsin ilçesinde yaşayan Asuman Yavuz ve Mustafa Erdoğan çifti, nikah için belediyeye başvurdu. Genç çiftin nikahları için yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Arsin Belediyesi Toplantı Salonu hazırlandı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde nikah törenine, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ile genç çift ve şahitler, maske ve eldiven takarak katıldı. Belediye Başkanı Gürsoy tarafından kıyılan nikah töreni, belediyenin sosyal medya hesabında, "Aşk Corona dinler mi?" başlığıyla hazırlanan videoyla paylaşıldı. Kaynak: AA