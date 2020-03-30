Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler Nikahın kıyıldığı salon Gelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takması Nikahın kıyılması İmzaların atılması Nikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesi Nikah Memuru Ahmet Tamer ile röportaj Adıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldıADIYAMAN - İçişleri...

Nikahın kıyıldığı salon Gelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takması Nikahın kıyılması İmzaların atılması Nikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesi Nikah Memuru Ahmet Tamer ile röportaj Adıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldı ADIYAMAN - İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tipkoronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyıldı. Adıyaman'da Nalan Güzel ve Serhat Alan çiftinin nikahı, Adıyaman Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı. Kaynak: AA