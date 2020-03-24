Maske ve eldiven Ferizli Belediyesinden Ferizli Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilçe pazarında esnaflara ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıttı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Ferizli Belediyesi bu kez vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşıladığı ilçe pazarında maske ve eldiven dağıtarak vatandaşları salgına karşı uyardı.

Hijyenik alışveriş için önlemler

Belediye yöneticileri ve zabıta personeli, çalışma kapsamında pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı, hijyenik ve steril bir alışveriş için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaflar teşekkür etti

Ferizli Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmayı değerli bulduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, "Başkanımıza bize eldiven ve maske dağıttığı için teşekkür ederiz" dedi.

Ferizli Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun talimatı ile gerçekleştirdikleri çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Her türlü önlemleri alıyoruz

Halk sağlığı açısından ilçe genelinde her türlü çalışmanın yapıldığını vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, "Pazarlarımızda bugün eldiven ve maske dağıttık. Dezenfekte çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde, caddelerimizde, sokaklarımızda, bankalarda, kamu kurumlarında, sağlık merkezlerimizde ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda sürdürüyoruz. İşimizi ciddiye alıyoruz. Bu konuyla ilgi tedbirler doğrultusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz " dedi.

Kaynak: Bültenler