Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı - Haber
Murat Kurum, PTT, Teknoloji

Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı

Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, marketler gibi kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Eczaneden satın alınan veye e-Devletten PTT aracılığıyla gelen maskelerin tek kullanımlık olduğu, tekrar kullanılmasının sakıncalı olduğu söyleniyor.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı

Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, marketler gibi kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Eczaneden satın alınan veye e-Devletten PTT aracılığıyla gelen maskelerin tek kullanımlık olduğu, tekrar kullanılmasının sakıncalı olduğu söyleniyor. Peki, bunca maske ve eldiven nereye gidiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuya açıklık getirdi.

Devlet, önce PTT sonra e-Devlet üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başladı. 20 yaş üstü 65 yaş altı herkes hem kendisi hem de aile bireyleri için maske alabiliyor. Vatandaşların her hafta 5 adet cerrahi maske (3 katlı) alma hakkı bulunuyor. (Ücretsiz maske nasıl alınır? e-Devlet maske siparişi nasıl verilir? detaylı olarak sizlerle paylaşmıştık.) Bu maskeler bilindiği üzere tek kullanımlık. Aynı şekilde eldivenler de birden fazla kez kullanılamıyor, kullanılması sakıncalı. Kullanımı günden güne artan maske ve eldivenler çevreye de zarar veriyor. Bu sorunu çözmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, maske ve eldiven atıklarının kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirileceğini söyledi. Sağlık kuruluşlarının karantina alanlarındaki atıklar tıbbi atık olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması sağlanacak. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik farklı ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek yeni tedbirler aldık. Bu atıkların bertarafında '72 SAAT' kuralı getiriyoruz.

— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

??Maske-eldiven atıkları; kurum ve işletmelerin bina giriş- çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek

— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

??Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek.

— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

??Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar "tıbbi atık" olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haber
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haber
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haber
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haber
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Boris Johnson Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Simge Sağın Levent Yamanel
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Ateş Polis Wuhan
Şu an buradasınız: Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:39:16. #1.14#
title