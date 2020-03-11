Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
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Başsavcı, Türkiye, İzmir, Güncel

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı.

11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların fiyatlarda fahiş artış yoluna gittiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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